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Торторелла заявил, что Колосов вытеснил Федотова с места второго вратаря «Филадельфии»

Торторелла заявил, что Колосов вытеснил Федотова с места второго вратаря «Филадельфии»
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Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла заявил, что белорусский голкипер Алексей Колосов вытеснил Ивана Федотова с места второго вратаря «лётчиков». Слова наставника приводит журналист Чарли О'Коннор на своей странице в социальной сети Х.

«Алексей Колосов вытеснил Ивана Федотова в рейтинге вратарей «Филадельфии» на данный момент. Колосов будет бэкапом. Если Самуэль Эрссон не будет выходить в старте, это будет делать Колосов», — заявил Торторелла.

Напомним, в дебютной игре с «Монреаль Канадиенс» (3:4) белорусский голкипер «Филадельфии» пропустил четыре шайбы и отразил 20 бросков.

В следующей игре «Флайерз» сыграют с «Сент-Луис Блюз» 1 ноября.

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