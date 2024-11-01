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Ак Барс — Локомотив. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Яруллин: после хорошей серии из семи побед у «Ак Барса» появилась самоуверенность

Яруллин: после хорошей серии из семи побед у «Ак Барса» появилась самоуверенность
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Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин оценил игру казанского клуба в текущем сезоне КХЛ.

— Позади у «Ак Барса» 18 матчей. Как оцените игру команды?
— В целом неплохо. Поначалу притирались, потом случилась хорошая серия из семи побед. Затем появилась самоуверенность, думали, что так и будет продолжаться, но так не работает. Провели работу над ошибками, разобрали определённые тактические моменты, как раз появилось время из-за паузы. Возобновили свои наработки, которые сложно разбирать, когда матчи идут через день.

— В каких компонентах игры ещё надо прибавлять?
— Все тактические моменты нужно довести до автоматизма, не задумываясь выполнять то, что от нас требуется. Да, пропускаем шайбы, бывают ошибки, все ошибаются. Это может быть индивидуальная неточность, какая-то техническая вещь, но система должна быть чётко отлажена. Аналогично и с игрой в неравных составах: в большинстве хотелось бы побольше забивать», — сказал Яруллин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Альбертом Яруллиным читайте на «Чемпионате» сегодня, 1 ноября, в 9:00 мск.

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