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Авангард — Лада, результат матча 31 октября 2024, счет 1:3, КХЛ 2024-2025

«Авангард» потерпел третье поражение в последних четырёх матчах, уступив дома «Ладе»
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В Омске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2024, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 3
Лада
Тольятти
0:1 Попугаев (Шараканов, Джозефс) – 19:59 (5x4)     1:1 Вей (Спунер, Бойков) – 25:01 (5x5)     1:2 Моисеев (Коромыслов, Баранцев) – 33:25 (5x5)     1:3 Джозефс (Сафин) – 58:56 (en)    

Гости открыли счёт во встрече за 0,6 секунды до конца первого периода. Заброшенной шайбой отметился Никита Попугаев с передач Магомеда Шараканова и Троя Джозефса.

На шестой минуте второго периода Линден Вей с передач Райана Спунера и Сергея Бойкова восстановил равенство в счёте. На 14-й минуте периода Данила Моисеев с передач Арсения Коромыслова и Дениса Баранцева во второй раз в игре вывел тольяттинской клуб вперёд.

В конце третьего периода Трой Джозефс установил окончательный счёт в игре.

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