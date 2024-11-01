Яруллин рассказал, до какого времени он планирует продолжать карьеру

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин ответил на вопрос, до какого времени он планирует продолжать карьеру.

— У вас уже 665 сыгранных матчей в КХЛ. До Евгения Бирюкова и Вадима Шипачёва, у которых больше 1000, доберётесь?

— В планах у меня играть по максимуму, пока есть здоровье, интерес, мотивация. Как всевышний даст и решит, так и будет. В хоккее же всякое случается: травмы и так далее. Никто не знает, что и как будет дальше. Всегда хочется пройти карьеру без повреждений. Помню, как сам пропускал семь месяцев, когда переходил из «Ак Барса» в «Атлант». Дальше с серьёзными травмами обошлось. Организм не обманешь, он стареет. Именно поэтому необходимо уделять большое внимание подготовке и своему здоровью», — сказал Яруллин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.