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Яруллин: Казань — родной город, в Челябинске больше внимания именно к хоккею

Яруллин: Казань — родной город, в Челябинске больше внимания именно к хоккею
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Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин рассказал о своём возвращении в родную Казань.

— После трёх сезонов в «Тракторе» счастливы снова выступать на родной земле?
— Конечно. Родной город, клуб, болельщики — это всегда приятно. Здесь мои родные, близкие, мой дом.

— Казань для вас лучший город мира?
— Один из лучших. Челябинск в хоккейном плане отмечу на 100%, город живёт этим. Казань — родной город. Здесь есть другие виды спорта: футбол, баскетбол, волейбол. Есть люди, которые чуть подальше от спорта. В Челябинске больше внимания именно к хоккею, — сказал Яруллин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Альбертом Яруллиным читайте на «Чемпионате»:
«Миф о скучном хоккее Гатиятулина развеялся». Интервью с Яруллиным
Эксклюзив
«Миф о скучном хоккее Гатиятулина развеялся». Интервью с Яруллиным
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