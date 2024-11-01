Яруллин: Казань — родной город, в Челябинске больше внимания именно к хоккею

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин рассказал о своём возвращении в родную Казань.
— После трёх сезонов в «Тракторе» счастливы снова выступать на родной земле?
— Конечно. Родной город, клуб, болельщики — это всегда приятно. Здесь мои родные, близкие, мой дом.
— Казань для вас лучший город мира?
— Один из лучших. Челябинск в хоккейном плане отмечу на 100%, город живёт этим. Казань — родной город. Здесь есть другие виды спорта: футбол, баскетбол, волейбол. Есть люди, которые чуть подальше от спорта. В Челябинске больше внимания именно к хоккею, — сказал Яруллин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.