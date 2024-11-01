Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Альберт Яруллин назвал самую интересную серию плей-офф КХЛ в его длинной карьере

Альберт Яруллин назвал самую интересную серию плей-офф КХЛ в его длинной карьере
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин считает серию Кубка Гагарина-2021 с «Авангардом» (3-4) самой интересной в его карьере.

— Теоретическая серия плей-офф между «Ак Барсом» и «Трактором» стала бы для вас символичной?
— До плей-офф ещё далеко, сейчас рано загадывать. Перед «Ак Барсом» в любом случае стоит только одна задача. Кто бы ни попался — любая серия станет символической. Уфа, «Магнитка», «Авангард», «Трактор» — с каждым есть свои подоплёки. «Металлург» — действующий чемпион, а с Омском мы встречались и уступили им в седьмом матче овертайма в 2021 году, когда они завоевали Кубок Гагарина. Ни одна команда тогда не могла выиграть домашний матч, побеждая только на выезде. Это, наверное, самая интересная серия в моей карьере», — сказал Яруллин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Альбертом Яруллиным читайте на «Чемпионате»:
«Миф о скучном хоккее Гатиятулина развеялся». Интервью с Яруллиным
Эксклюзив
«Миф о скучном хоккее Гатиятулина развеялся». Интервью с Яруллиным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android