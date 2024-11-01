Альберт Яруллин назвал самую интересную серию плей-офф КХЛ в его длинной карьере

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин считает серию Кубка Гагарина-2021 с «Авангардом» (3-4) самой интересной в его карьере.

— Теоретическая серия плей-офф между «Ак Барсом» и «Трактором» стала бы для вас символичной?

— До плей-офф ещё далеко, сейчас рано загадывать. Перед «Ак Барсом» в любом случае стоит только одна задача. Кто бы ни попался — любая серия станет символической. Уфа, «Магнитка», «Авангард», «Трактор» — с каждым есть свои подоплёки. «Металлург» — действующий чемпион, а с Омском мы встречались и уступили им в седьмом матче овертайма в 2021 году, когда они завоевали Кубок Гагарина. Ни одна команда тогда не могла выиграть домашний матч, побеждая только на выезде. Это, наверное, самая интересная серия в моей карьере», — сказал Яруллин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.