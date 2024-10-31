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Вышински: многие аналитики били тревогу, полагая, что Федотов не оправдает ожиданий

Вышински: многие аналитики били тревогу, полагая, что Федотов не оправдает ожиданий
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Инсайдер НХЛ Грег Вышински на своей странице в социальной сети Х прокомментировал слова главного тренера «Филадельфии Флайерз» Джона Тортореллы о том, что голкипер Алексей Колосов вытеснил Ивана Федотова с места второго номера «лётчиков».

«Большинство аналитиков вратарей, с которыми я общался перед началом сезона, били тревогу, полагая, что Федотов не оправдает возложенных на него надежд», — написал Вышински.

Напомним, в дебютной игре с «Монреаль Канадиенс» (3:4) белорусский голкипер «Филадельфии» пропустил четыре шайбы и отразил 20 бросков. В следующей игре «Флайерз» сыграют с «Сент-Луис Блюз» 1 ноября.

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