Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Адмирал» победил в гостях «Салават Юлаев» и прервал трёхматчевую серию поражений

В Уфе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал дальневосточный «Адмирал». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На шестой минуте первого периода Павел Шэн с передач Георгия Солянникова и Артёма Николаева открыл счёт во встрече. На 19-й минуте периода Даниил Гутик удвоил преимущество гостей.

Во второй двадцатиминутке команды голов не забили.

На второй минуте третьего периода Деннис Ян с передач Владислава Ефремова и Сергея Варлова размочил счёт в игре. На 14-й минуте третьего периода Джек Родевальд с передачи Дмитрия Завгороднего сделал счёт 3:1. В конце игры Дмитрий Завгородний забросил четвёртую шайбу «Адмирала» в игре. На последней минуте встречи Артём Горшков установил окончательный счёт в матче.