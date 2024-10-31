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Салават Юлаев — Адмирал, результат матча 31 октября 2024, счет 2:4, КХЛ 2024-2025

«Адмирал» победил в гостях «Салават Юлаев» и прервал трёхматчевую серию поражений
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В Уфе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал дальневосточный «Адмирал». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2024, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 4
Адмирал
Владивосток
0:1 Шэн (Солянников, Николаев) – 05:50 (5x5)     0:2 Гутик – 18:17 (5x5)     1:2 Ян (Ефремов, Варлов) – 41:27 (5x5)     1:3 Родевальд (Завгородний) – 53:43 (4x4)     1:4 Завгородний (Родевальд) – 58:48 (5x5)     2:4 Горшков (Великов, Ефремов) – 59:40 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На шестой минуте первого периода Павел Шэн с передач Георгия Солянникова и Артёма Николаева открыл счёт во встрече. На 19-й минуте периода Даниил Гутик удвоил преимущество гостей.

Во второй двадцатиминутке команды голов не забили.

На второй минуте третьего периода Деннис Ян с передач Владислава Ефремова и Сергея Варлова размочил счёт в игре. На 14-й минуте третьего периода Джек Родевальд с передачи Дмитрия Завгороднего сделал счёт 3:1. В конце игры Дмитрий Завгородний забросил четвёртую шайбу «Адмирала» в игре. На последней минуте встречи Артём Горшков установил окончательный счёт в матче.

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