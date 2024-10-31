«Адмирал» победил в гостях «Салават Юлаев» и прервал трёхматчевую серию поражений

В Уфе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал дальневосточный «Адмирал». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.
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На шестой минуте первого периода Павел Шэн с передач Георгия Солянникова и Артёма Николаева открыл счёт во встрече. На 19-й минуте периода Даниил Гутик удвоил преимущество гостей.
Во второй двадцатиминутке команды голов не забили.
На второй минуте третьего периода Деннис Ян с передач Владислава Ефремова и Сергея Варлова размочил счёт в игре. На 14-й минуте третьего периода Джек Родевальд с передачи Дмитрия Завгороднего сделал счёт 3:1. В конце игры Дмитрий Завгородний забросил четвёртую шайбу «Адмирала» в игре. На последней минуте встречи Артём Горшков установил окончательный счёт в матче.
- 31 октября 2024
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