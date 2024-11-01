Альберт Яруллин рассказал о своей реакции на решение Эмиля Гарипова завершить карьеру

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин рассказал о своей реакции на решение вратаря Эмиля Гарипова завершить карьеру.

«Я всегда отношусь к его решениям положительно. Это мой брат, я его поддержу в любой момент. Мы живём рядом, на одной улице, часто видимся и беседуем. Я сказал: «Это твоё решение, ты об этом думал, никто советов здесь не даст». Человек чувствует своё тело, понимает для себя, есть ли смысл играть дальше, видит и анализирует мотивацию, а затем делает вывод», — сказал Яруллин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Восемь сезонов Гарипов провёл в составе казанского «Ак Барса», воспитанником которого и является. В 2018 году вместе с командой стал обладателем Кубка Гагарина.