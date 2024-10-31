Браташ: в день хоккейного вратаря встречался со своим бывшим дублёром. И «Лада» выиграла

Главный тренер «Лады» Олег Браташ рассказал о победной встрече с «Авангардом» (3:1).

«Сегодня была немножко вязкая игра, но голевых моментов было достаточно. Я рад, что мы использовали больше своих шансов, чем соперник. Пока мы не рассматриваем игры как матчи за четыре очка, потому что ещё всё-таки идёт первая половина сезона. Пока просто рассматриваем каждый матч как возможность набрать очки. Сегодня, в праздник хоккейного вратаря, я встречался со своим бывшим дублёром по «Крыльям Советов» Сергеем Звягиным. И сегодня мы выиграли», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.