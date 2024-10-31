Браташ: в день хоккейного вратаря встречался со своим бывшим дублёром. И «Лада» выиграла
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Главный тренер «Лады» Олег Браташ рассказал о победной встрече с «Авангардом» (3:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2024, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 3
Лада
Тольятти
0:1 Попугаев (Шараканов, Джозефс) – 19:59 (5x4) 1:1 Вей (Спунер, Бойков) – 25:01 (5x5) 1:2 Моисеев (Коромыслов, Баранцев) – 33:25 (5x5) 1:3 Джозефс (Сафин) – 58:56 (en)
«Сегодня была немножко вязкая игра, но голевых моментов было достаточно. Я рад, что мы использовали больше своих шансов, чем соперник. Пока мы не рассматриваем игры как матчи за четыре очка, потому что ещё всё-таки идёт первая половина сезона. Пока просто рассматриваем каждый матч как возможность набрать очки. Сегодня, в праздник хоккейного вратаря, я встречался со своим бывшим дублёром по «Крыльям Советов» Сергеем Звягиным. И сегодня мы выиграли», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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