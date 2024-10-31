Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Динамо Мн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Лады» назвал причину снайперского прорыва форварда Никиты Попугаева

Главный тренер «Лады» назвал причину снайперского прорыва форварда Никиты Попугаева
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Лады» Олег Браташ после победной встречи с «Авангардом» (3:1) назвал причину снайперского прорыва форварда тольяттинского клуба Никиты Попугаева. Нападающий в 18 матчах набрал 12 (8+4) очков.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2024, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 3
Лада
Тольятти
0:1 Попугаев (Шараканов, Джозефс) – 19:59 (5x4)     1:1 Вей (Спунер, Бойков) – 25:01 (5x5)     1:2 Моисеев (Коромыслов, Баранцев) – 33:25 (5x5)     1:3 Джозефс (Сафин) – 58:56 (en)    

«Конечно, мы знаем сильные стороны «Авангарда». Большинство, мастерство нападающих. Разумеется, делали акцент на том, чтобы лишить шайбы их лидеров. Снайперский прорыв Никиты Попугаева связываю с тем, что он стал с определённого времени выполнять больше черновой работы, больше играть на команду, а голы и очки приходят ему в качестве бонусов.

Не люблю таких определений, как тренерская победа, потому что тренеры стоят на скамейке. Сегодняшняя победа, как и любая, принадлежит команде, игрокам, а тренер помогает, чем может», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Браташ: в день хоккейного вратаря встречался со своим бывшим дублёром. И «Лада» выиграла
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android