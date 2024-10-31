Главный тренер «Лады» назвал причину снайперского прорыва форварда Никиты Попугаева

Главный тренер «Лады» Олег Браташ после победной встречи с «Авангардом» (3:1) назвал причину снайперского прорыва форварда тольяттинского клуба Никиты Попугаева. Нападающий в 18 матчах набрал 12 (8+4) очков.

«Конечно, мы знаем сильные стороны «Авангарда». Большинство, мастерство нападающих. Разумеется, делали акцент на том, чтобы лишить шайбы их лидеров. Снайперский прорыв Никиты Попугаева связываю с тем, что он стал с определённого времени выполнять больше черновой работы, больше играть на команду, а голы и очки приходят ему в качестве бонусов.

Не люблю таких определений, как тренерская победа, потому что тренеры стоят на скамейке. Сегодняшняя победа, как и любая, принадлежит команде, игрокам, а тренер помогает, чем может», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.