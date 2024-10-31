«Игры реже — деньги те же». Главный тренер «Лады» — об особенностях этого сезона КХЛ

Главный тренер «Лады» Олег Браташ после победной встречи с «Авангардом» рассказал про особенности нынешнего сезона КХЛ.

— Насколько удобнее в нынешнем сезоне из-за того, что больше пауз между играми?

— Игры реже – деньги те же. Просто увеличили на месяц чемпионат, вот и пауз больше стало», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в Омске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

«Лада» занимает седьмое место в таблице Востока.