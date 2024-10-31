Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Динамо Мн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Звягин: «Лада» превзошла «Авангард» по качеству игры. Бывает так, что не наш день

Звягин: «Лада» превзошла «Авангард» по качеству игры. Бывает так, что не наш день
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин рассказал о домашнем поражении от «Лады» (1:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2024, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 3
Лада
Тольятти
0:1 Попугаев (Шараканов, Джозефс) – 19:59 (5x4)     1:1 Вей (Спунер, Бойков) – 25:01 (5x5)     1:2 Моисеев (Коромыслов, Баранцев) – 33:25 (5x5)     1:3 Джозефс (Сафин) – 58:56 (en)    

«Думаю, что заслуженно «Лада» выиграла. Качество игры с их стороны было лучше, хотя у нас были возможности и моменты. Но именно по качеству «Лада» нас сегодня превзошла. Мы готовились к сопернику, знали, что это габаритная, боевая команда, принимали во внимание прошлогодний плей-офф. Чуть не получилось начало, когда качество паса, уровень принятия решений в той или иной ситуации не соответствовали… За счёт этого много потерь было, и инициатива была у соперника. Плюс шесть минут меньшинства в первом периоде.

По тренировкам в последние два дня, по раскатке утренней ничто не предвещало такой игры. Всё было интенсивно, очень качественно, практически без технического брака. В игре, может быть, в каких-то ситуациях соперник вынуждал, но иногда просто были грубые технические ошибки. Наверное, бывает так, когда не наш день», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Видео
«Авангард» потерпел третье поражение в последних четырёх матчах, уступив дома «Ладе»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android