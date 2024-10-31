Звягин: «Лада» превзошла «Авангард» по качеству игры. Бывает так, что не наш день

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин рассказал о домашнем поражении от «Лады» (1:3).

«Думаю, что заслуженно «Лада» выиграла. Качество игры с их стороны было лучше, хотя у нас были возможности и моменты. Но именно по качеству «Лада» нас сегодня превзошла. Мы готовились к сопернику, знали, что это габаритная, боевая команда, принимали во внимание прошлогодний плей-офф. Чуть не получилось начало, когда качество паса, уровень принятия решений в той или иной ситуации не соответствовали… За счёт этого много потерь было, и инициатива была у соперника. Плюс шесть минут меньшинства в первом периоде.

По тренировкам в последние два дня, по раскатке утренней ничто не предвещало такой игры. Всё было интенсивно, очень качественно, практически без технического брака. В игре, может быть, в каких-то ситуациях соперник вынуждал, но иногда просто были грубые технические ошибки. Наверное, бывает так, когда не наш день», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.