Звягин: Прохоркин был лучшим игроком у «Авангарда». От других нападающих не хватало угроз

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин после домашнего поражения от «Лады» (1:3) прокомментировал первый после возвращения матч нападающего Николая Прохоркина.

«Николай Прохоркин, может быть, даже лучшим игроком сегодня был у «Авангарда». По желанию, по силовым приёмам, по бросковой активности. Не хватало угрозы от других нападающих, именно нацеленности на ворота.

Касселс действительно выглядел хорошо сегодня в третьем звене, отработал нормально.

Диц не смог доиграть матч. Что касается его удалений в первом периоде, то сегодня в целом была такая игра стык в стык, но мы получили намного больше удалений, чем соперник. Даррен где-то невынужденно ошибся в том моменте в конце первого периода, и мы поплатились.

Мы не можем делать скидку на такие вещи, как длинные паузы между играми. Все в равных условиях, у кого-то более рваный календарь, у кого-то более плотный. Что есть – то есть. Мы должны быть готовы к каждой игре, особенно к началу матчей», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.