Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Динамо Мн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Звягин: Прохоркин был лучшим игроком у «Авангарда». От других нападающих не хватало угроз

Звягин: Прохоркин был лучшим игроком у «Авангарда». От других нападающих не хватало угроз
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин после домашнего поражения от «Лады» (1:3) прокомментировал первый после возвращения матч нападающего Николая Прохоркина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2024, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 3
Лада
Тольятти
0:1 Попугаев (Шараканов, Джозефс) – 19:59 (5x4)     1:1 Вей (Спунер, Бойков) – 25:01 (5x5)     1:2 Моисеев (Коромыслов, Баранцев) – 33:25 (5x5)     1:3 Джозефс (Сафин) – 58:56 (en)    

«Николай Прохоркин, может быть, даже лучшим игроком сегодня был у «Авангарда». По желанию, по силовым приёмам, по бросковой активности. Не хватало угрозы от других нападающих, именно нацеленности на ворота.

Касселс действительно выглядел хорошо сегодня в третьем звене, отработал нормально.

Диц не смог доиграть матч. Что касается его удалений в первом периоде, то сегодня в целом была такая игра стык в стык, но мы получили намного больше удалений, чем соперник. Даррен где-то невынужденно ошибся в том моменте в конце первого периода, и мы поплатились.

Мы не можем делать скидку на такие вещи, как длинные паузы между играми. Все в равных условиях, у кого-то более рваный календарь, у кого-то более плотный. Что есть – то есть. Мы должны быть готовы к каждой игре, особенно к началу матчей», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Звягин: «Лада» превзошла «Авангард» по качеству игры. Бывает так, что не наш день
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android