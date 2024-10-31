«Возможно, где-то недонастроились». Игрок «Авангарда» — о третьем поражении за четыре игры

Защитник «Авангарда» Михаил Гуляев прокомментировал домашнее поражение от «Лады» (1:3).

«Не очень матч получился. Возможно, где-то недонастроились. Были моменты, нужно улучшать реализацию. Не скажу, что сильно мешали паузы между матчами. Было больше времени подготовиться к сопернику, исправить ошибки, что-то натренировать. Не могу сказать, что «Лада» нас лишила шайбы. У нас было достаточно моментов, чтобы выиграть матч», — сказал Гуляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Это поражение стало для омского клуба третьим за последние четыре игры. В следующей встрече «Авангард» сыграет в гостях с «Амуром» 5 ноября.