«Возможно, где-то недонастроились». Игрок «Авангарда» — о третьем поражении за четыре игры
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Защитник «Авангарда» Михаил Гуляев прокомментировал домашнее поражение от «Лады» (1:3).
Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2024, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 3
Лада
Тольятти
0:1 Попугаев (Шараканов, Джозефс) – 19:59 (5x4) 1:1 Вей (Спунер, Бойков) – 25:01 (5x5) 1:2 Моисеев (Коромыслов, Баранцев) – 33:25 (5x5) 1:3 Джозефс (Сафин) – 58:56 (en)
«Не очень матч получился. Возможно, где-то недонастроились. Были моменты, нужно улучшать реализацию. Не скажу, что сильно мешали паузы между матчами. Было больше времени подготовиться к сопернику, исправить ошибки, что-то натренировать. Не могу сказать, что «Лада» нас лишила шайбы. У нас было достаточно моментов, чтобы выиграть матч», — сказал Гуляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
Это поражение стало для омского клуба третьим за последние четыре игры. В следующей встрече «Авангард» сыграет в гостях с «Амуром» 5 ноября.
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