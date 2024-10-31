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Автор победного гола «Лады»: да пора уже начинать бросать! Это моя лучшая игра за сезон

Автор победного гола «Лады»: да пора уже начинать бросать! Это моя лучшая игра за сезон
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Нападающий «Лады» Данила Моисеев после победной встречи с «Авангардом» (3:1) рассказал о своей заброшенной шайбе в игре.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2024, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 3
Лада
Тольятти
0:1 Попугаев (Шараканов, Джозефс) – 19:59 (5x4)     1:1 Вей (Спунер, Бойков) – 25:01 (5x5)     1:2 Моисеев (Коромыслов, Баранцев) – 33:25 (5x5)     1:3 Джозефс (Сафин) – 58:56 (en)    

«Хорошая игра, много моментов создали. Думаю, заслуженно победили, одна из лучших наших игр. Тренеры перед матчем сказали больше играть с шайбой, не откидываться, больше контроля, и всё получилось. Конечно, смотрим в таблицу, хочется залезть в плей-офф.

Мой гол? Да пора бросать уже начинать. Был момент, выехал, бросил и забил. Конечно, шайба долгожданная. Я долго не играл нормально, сейчас уже втянулся, и сегодня, думаю, моя пока лучшая игра за сезон», — сказал Моисеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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