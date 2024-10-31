Автор победного гола «Лады»: да пора уже начинать бросать! Это моя лучшая игра за сезон

Нападающий «Лады» Данила Моисеев после победной встречи с «Авангардом» (3:1) рассказал о своей заброшенной шайбе в игре.

«Хорошая игра, много моментов создали. Думаю, заслуженно победили, одна из лучших наших игр. Тренеры перед матчем сказали больше играть с шайбой, не откидываться, больше контроля, и всё получилось. Конечно, смотрим в таблицу, хочется залезть в плей-офф.

Мой гол? Да пора бросать уже начинать. Был момент, выехал, бросил и забил. Конечно, шайба долгожданная. Я долго не играл нормально, сейчас уже втянулся, и сегодня, думаю, моя пока лучшая игра за сезон», — сказал Моисеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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