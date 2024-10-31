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Капитан «Эдмонтона» Макдэвид впервые вышел на лёд после полученной травмы

Капитан «Эдмонтона» Макдэвид впервые вышел на лёд после полученной травмы
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид впервые вышел на лёд после травмы нижней части тела, полученной во встрече с «Коламбус Блю Джекетс» (1:6). Об этом сообщает журналист Том Гаццола на своей странице в социальной сети Х.

«Некоторые ранние позитивные новости о травме Коннора Макдэвида. Он вышел на лёд, чтобы покататься сегодня утром, проверяя свою повреждённую лодыжку», — написал Гаццола.

Напомним, в матче, где форвард получил травму, Макдэвид сыграл всего 37 секунд.

В нынешнем сезоне НХЛ Макдэвид принял участие в 10 матчах, в которых записал в свой актив три гола и семь результативных передач.

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