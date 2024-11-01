Яруллин — об Алексее Заварухине: хотелось бы поскорее увидеть его за работой

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин пожелал тренеру Алексею Заварухину поскорее найти работу после ухода из «Трактора».

— Удивлены, что тренер Алексей Заварухин, с которым вы в прошлом году в «Тракторе» совершили рывок, до сих пор без работы?

— Удивлён, ведь прошлый сезон показал, что этот специалист готов возглавлять команды, которые ставят перед собой большие задачи. В тренерском цеху появляются люди новой волны. Нет такого, что всё идёт по кругу, ситуация меняется. Думаю, далеко не все ожидали, что мы с Алексеем Борисовичем в «Тракторе» добьёмся такого серьёзного результата. Я не знаю всех нюансов, возможно, у него были предложения, а он ждёт чего-то другого. Хотелось бы поскорее увидеть его за работой», — сказал Яруллин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.