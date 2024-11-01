Защитник «Ак Барса» рассказал, когда Анвар Гатиятулин проявляет жёсткость

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин рассказал, в каких случаях главный тренер казанского клуба Анвар Гатиятулин проявляет жёсткость.

— Есть ли, на ваш взгляд, какие-то сходства в системах Билялетдинова и Гатиятулина?

— Два разных специалиста. У каждого тренера можно найти какую-то схожесть, в этом сезоне её, на мой взгляд, стало чуть побольше.

— Как Гатиятулин ведёт себя с командой, на чём делает основные акценты? Это спокойный и рассудительный тренер?

— Всегда разговаривает с игроками, постоянно открыт для общения, проблем нет. Можно созвониться или зайти в тренерскую, решить бытовой момент или рабочий вопрос. Но в то же время нет такого, что он постоянно добрый. Когда нужно — становится строгим, может и втык дать приличный, высказать какие-то моменты. Доверие есть, но если человек что-то делает не так, с него спросят: «Объясни, почему к тебе хорошее отношение, а ты в ответ себя так ведёшь»? — сказал Яруллин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.