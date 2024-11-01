Яруллин — о татарине Гатиятулине в «Ак Барсе»: в плане медийности немаловажный момент

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин заявил: факт того, что главный тренер казанского клуба Анвар Гатиятулин является татарином, — важный момент в плане медийности.

— Правда, что подписание контракта с Анваром Гатиятулиным стало одним из главных факторов вашего возращения в «Ак Барс»?

— Не скажу, что главный и фундаментальный момент, но это действительно стало одним из факторов моего возвращения. Я давно знаком с Анваром Рафаиловичем и тренерским штабом. Понимал, чего ждать, какие требования будут.

— Татарин руководит татарстанской командой. Всё логично!

— Да, конечно (смеётся). Это здорово, в плане медийности тоже немаловажный момент. У нас клуб из Татарстана, среди болельщиков много татар. Если вспоминать историю, то все громкие победы мы одержали при Зинэтуле Хайдаровиче Билялетдинове. Так что всё символично», — сказал Яруллин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.