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Яруллин — о татарине Гатиятулине в «Ак Барсе»: в плане медийности немаловажный момент

Яруллин — о татарине Гатиятулине в «Ак Барсе»: в плане медийности немаловажный момент
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Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин заявил: факт того, что главный тренер казанского клуба Анвар Гатиятулин является татарином, — важный момент в плане медийности.

— Правда, что подписание контракта с Анваром Гатиятулиным стало одним из главных факторов вашего возращения в «Ак Барс»?
— Не скажу, что главный и фундаментальный момент, но это действительно стало одним из факторов моего возвращения. Я давно знаком с Анваром Рафаиловичем и тренерским штабом. Понимал, чего ждать, какие требования будут.

— Татарин руководит татарстанской командой. Всё логично!
— Да, конечно (смеётся). Это здорово, в плане медийности тоже немаловажный момент. У нас клуб из Татарстана, среди болельщиков много татар. Если вспоминать историю, то все громкие победы мы одержали при Зинэтуле Хайдаровиче Билялетдинове. Так что всё символично», — сказал Яруллин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Альбертом Яруллиным читайте на «Чемпионате»:
«Миф о скучном хоккее Гатиятулина развеялся». Интервью с Яруллиным
Эксклюзив
«Миф о скучном хоккее Гатиятулина развеялся». Интервью с Яруллиным
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