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Виктор Козлов рассказал о домашнем поражении «Салавата Юлаева» от «Адмирала»

Виктор Козлов рассказал о домашнем поражении «Салавата Юлаева» от «Адмирала»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Адмирала» (2:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2024, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 4
Адмирал
Владивосток
0:1 Шэн (Солянников, Николаев) – 05:50 (5x5)     0:2 Гутик – 18:17 (5x5)     1:2 Ян (Ефремов, Варлов) – 41:27 (5x5)     1:3 Родевальд (Завгородний) – 53:43 (4x4)     1:4 Завгородний (Родевальд) – 58:48 (5x5)     2:4 Горшков (Великов, Ефремов) – 59:40 (5x5)    

– Начало было не таким, как мы планировали. Очень много потерь, была суета возле наших ворот. Пытались выровнять игру, где-то нащупывали ритм. Забили гол, была возможность вернуться в игру, но соперник наказал нас контратакой. Мы знали, что они проиграли три матча. Заряженность и самоотдача у нас были не такими, какими должны были быть.

– Почему иногда случается плохое начало матча у команды?
– Мы совершали ошибки в своей зоне. Увеличивается объём работы, переходим на три тройки. Если кто-то выпадает, то ритм пропадает. Очень важно, чтобы у нас правильно заканчивались смены.

– Не самая лучшая игра команды, но играли неплохо. Что случилось? Как заставить удачу играть на вашей стороне?
– Когда фарт приходит, надо его держать. Если ты даёшь себе слабинку, он быстро уходит. Но сегодня было достаточно моментов, чтобы взять как минимум одно очко, — приводит слова Козлова сайт «Салавата Юлаева».

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