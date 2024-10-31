Виктор Козлов рассказал о домашнем поражении «Салавата Юлаева» от «Адмирала»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Адмирала» (2:4).

– Начало было не таким, как мы планировали. Очень много потерь, была суета возле наших ворот. Пытались выровнять игру, где-то нащупывали ритм. Забили гол, была возможность вернуться в игру, но соперник наказал нас контратакой. Мы знали, что они проиграли три матча. Заряженность и самоотдача у нас были не такими, какими должны были быть.

– Почему иногда случается плохое начало матча у команды?

– Мы совершали ошибки в своей зоне. Увеличивается объём работы, переходим на три тройки. Если кто-то выпадает, то ритм пропадает. Очень важно, чтобы у нас правильно заканчивались смены.

– Не самая лучшая игра команды, но играли неплохо. Что случилось? Как заставить удачу играть на вашей стороне?

– Когда фарт приходит, надо его держать. Если ты даёшь себе слабинку, он быстро уходит. Но сегодня было достаточно моментов, чтобы взять как минимум одно очко, — приводит слова Козлова сайт «Салавата Юлаева».