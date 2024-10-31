Щитов: Ларионов стал законодателем мод среди тренеров КХЛ

Хоккейный эксперт Никита Щитов рассказал о стиле общения главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова.

«Во-первых, Ларионов уважительно относится к представителям прессы. Во-вторых, Игорь Николаевич – очень умный, начитанный человек, у него хороший язык. Не зря у него было прозвище Профессор во время игры. Я сам был на пресс-конференции Ларионова и задавал ему вопросы. Он очень интересно, развёрнуто отвечает, и не только про хоккей, но и, например, про питание. Его ответы можно всем людям брать на заметку.

Скажем так, именно Ларионов стал законодателем мод среди тренеров. Работать в КХЛ тренером – большая заслуга, сюда попадают умные люди, которые умеют интересно рассказывать. Они могут преподавать в институтах. Поэтому тренеры пересмотрели отношение к пресс-конференциям, стали развёрнуто отвечать и появилось больше внимания со стороны журналистов. Людям ведь интересно, когда квалифицированный человек интересно говорит. Вы придёте к врачу, и он должен объяснить, какой у вас диагноз. Так же и тренер должен рассказать, что происходило на льду, почему играл тот или иной хоккеист, почему забили или пропустили гол», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».