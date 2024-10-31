Главный тренер «Адмирала» Тамбиев: смогли достучаться до игроков, появилась организация

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победный матч с «Салаватом Юлаевым» (4:2).

«Мне понравилось, что мы смогли достучаться до игроков. Подправили игровую дисциплину, сразу появилась организация игры. Играли короткими сменами. Сделали очень много правильных действий. В третьем периоде немножко растерялись, когда соперники за шесть минут играли вшестером против четверых.

Старкова мы ждём, надеюсь, в домашней серии будет играть. Не буду скрывать, у нас таких ребят немного в колоде. Стёпа — конкретная боевая единица. С Гутиком и Шэном у них очень приличное звено было, но Старков получил травму. Мы долго искали туда третьего игрока, сейчас Артём Николаев появился», — цитирует Тамбиева сайт КХЛ.