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Главный тренер «Адмирала» Тамбиев: смогли достучаться до игроков, появилась организация

Главный тренер «Адмирала» Тамбиев: смогли достучаться до игроков, появилась организация
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победный матч с «Салаватом Юлаевым» (4:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2024, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 4
Адмирал
Владивосток
0:1 Шэн (Солянников, Николаев) – 05:50 (5x5)     0:2 Гутик – 18:17 (5x5)     1:2 Ян (Ефремов, Варлов) – 41:27 (5x5)     1:3 Родевальд (Завгородний) – 53:43 (4x4)     1:4 Завгородний (Родевальд) – 58:48 (5x5)     2:4 Горшков (Великов, Ефремов) – 59:40 (5x5)    

«Мне понравилось, что мы смогли достучаться до игроков. Подправили игровую дисциплину, сразу появилась организация игры. Играли короткими сменами. Сделали очень много правильных действий. В третьем периоде немножко растерялись, когда соперники за шесть минут играли вшестером против четверых.

Старкова мы ждём, надеюсь, в домашней серии будет играть. Не буду скрывать, у нас таких ребят немного в колоде. Стёпа — конкретная боевая единица. С Гутиком и Шэном у них очень приличное звено было, но Старков получил травму. Мы долго искали туда третьего игрока, сейчас Артём Николаев появился», — цитирует Тамбиева сайт КХЛ.

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