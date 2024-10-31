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Болсуновский: Игорь Шестёркин за «СКА-Неву» мог в одиночку обыграть соперника

Болсуновский: Игорь Шестёркин за «СКА-Неву» мог в одиночку обыграть соперника
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Тренер вратарей клуба «Юнисон-Москва» Андрей Болсуновский высказался об игре российских голкиперов в Национальной хоккейной лиге. Специалист упомянул Игоря Шестёркина из «Нью-Йорк Рейнджерс» и Илью Сорокина из «Нью-Йорк Айлендерс».

– Следите за вратарями в других лигах, кого можно назвать явлением и самородком?
– В НХЛ слежу и переживаю только за наших, понятно, что там есть много классных, талантливых финских и канадских вратарей. За Игорем Шестёркиным смотрел, ещё когда он играл за «СКА-Неву», мне очень нравилось, как он мог в одиночку обыграть соперника, то есть когда матч завершается со счётом 1:0 или 2:1.

Мне всегда нравится, когда сам вратарь из себя что-то представляет и тащит, помимо сильного состава целиком. Бывает так, что по общему составу команда может быть слабее, а голкипер тянет и выигрывает матч. За Ильёй Сорокиным смотрел со времён ЦСКА, нравилось, как играет, как на буллитах уверенно действует – плотно, ровно и надёжно, — заявил Болсуновский.

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