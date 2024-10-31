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Монахан нанёс инициалы Годро на свои клюшки, пообещав чтить память Джонни до конца карьеры

Монахан нанёс инициалы Годро на свои клюшки, пообещав чтить память Джонни до конца карьеры
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Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Шон Монахан нанёс инициалы трагически погибшего Джонни Годро на свои клюшки, пообещав чтить память о нём до конца карьеры.

Фото: Личный архив Шона Монахана

Монахан пополнил состав «Коламбуса» летом 2024 года.

Напомним, мужчина, обвиняемый в убийстве хоккеиста «Коламбус Блю Джекетс» Джонни Годро и его брата Мэттью в результате вождения в нетрезвом виде, останется в тюрьме. Суд отказал в освобождении подозреваемого под залог. Похороны братьев Годро прошли 9 сентября.

«Коламбус Блю Джекетс» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 11 баллов после девяти проведённых матчей.

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