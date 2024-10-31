Монахан нанёс инициалы Годро на свои клюшки, пообещав чтить память Джонни до конца карьеры

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Шон Монахан нанёс инициалы трагически погибшего Джонни Годро на свои клюшки, пообещав чтить память о нём до конца карьеры.

Фото: Личный архив Шона Монахана

Монахан пополнил состав «Коламбуса» летом 2024 года.

Напомним, мужчина, обвиняемый в убийстве хоккеиста «Коламбус Блю Джекетс» Джонни Годро и его брата Мэттью в результате вождения в нетрезвом виде, останется в тюрьме. Суд отказал в освобождении подозреваемого под залог. Похороны братьев Годро прошли 9 сентября.

«Коламбус Блю Джекетс» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 11 баллов после девяти проведённых матчей.