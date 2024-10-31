Московское «Динамо» во второй раз в сезоне победило «Витязь»
Поделиться
В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало подмосковный «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Михеев (Адамчук, Рашевский) – 10:12 (5x5) 1:1 Яровой (Чивилёв) – 44:21 (5x5) 2:1 Джиошвили (Пыленков) – 45:00 (5x5)
На 11-й минуте первого периода Артём Михеев с передач Кирилла Адамчука и Дмитрия Рашевского открыл счёт в игре.
Во втором периоде команды голов не забили.
На пятой минуте третьего игрового отрезка Станислав Яровой с передачи Андрея Чивилёва восстановил равенство в счёте. Спустя 39 секунд Максим Джиошвили с передачи Даниила Пыленкова вновь вывел москвичей вперёд.
Для московского клуба эта победа стала шестой в последних семи матчах.
Комментарии
- 31 октября 2024
-
21:41
-
21:39
-
21:23
-
21:05
-
20:47
-
20:28
-
20:11
-
20:00
-
19:55
-
19:53
-
19:50
-
19:42
-
19:39
-
19:36
-
19:21
-
19:10
-
18:53
-
18:34
-
18:20
-
18:11
-
17:48
-
17:27
-
17:12
-
17:00
-
16:45
-
16:31
-
16:26
-
16:20
-
16:06
-
15:55
-
15:40
-
15:10
-
14:45
-
14:20
-
14:00