Московское «Динамо» во второй раз в сезоне победило «Витязь»

В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало подмосковный «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 11-й минуте первого периода Артём Михеев с передач Кирилла Адамчука и Дмитрия Рашевского открыл счёт в игре.

Во втором периоде команды голов не забили.

На пятой минуте третьего игрового отрезка Станислав Яровой с передачи Андрея Чивилёва восстановил равенство в счёте. Спустя 39 секунд Максим Джиошвили с передачи Даниила Пыленкова вновь вывел москвичей вперёд.

Для московского клуба эта победа стала шестой в последних семи матчах.