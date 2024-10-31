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Динамо М — Витязь, результат матча 31 октября 2024, счет 2:1, КХЛ 2024-2025

Московское «Динамо» во второй раз в сезоне победило «Витязь»
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В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало подмосковный «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Михеев (Адамчук, Рашевский) – 10:12 (5x5)     1:1 Яровой (Чивилёв) – 44:21 (5x5)     2:1 Джиошвили (Пыленков) – 45:00 (5x5)    

На 11-й минуте первого периода Артём Михеев с передач Кирилла Адамчука и Дмитрия Рашевского открыл счёт в игре.

Во втором периоде команды голов не забили.

На пятой минуте третьего игрового отрезка Станислав Яровой с передачи Андрея Чивилёва восстановил равенство в счёте. Спустя 39 секунд Максим Джиошвили с передачи Даниила Пыленкова вновь вывел москвичей вперёд.

Для московского клуба эта победа стала шестой в последних семи матчах.

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