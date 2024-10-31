«Торпедо» потерпело четвёртое поражение подряд, уступив дома минскому «Динамо»

В Нижнем Новгороде закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.
На 14-й минуте первого периода Даниил Липский с передач Тимофея Ковгорени и Егора Борикова открыл счёт в матче.
На третьей минуте второго периода Василий Атанасов с передач Никиты Артамонова и Максима Летунова восстановил равенство в счёте. Спустя минуту Виталий Пинчук с передач Александра Волкова и Джордана Гросса вновь вывел гостей вперёд. На 18-й минуте периода Даниил Сотишвили с передач Роба Хэмилтона и Сергея Кузнецова сделал счёт 3:1.
На шестой минуте третьего периода Егор Виноградов с передачи Евгения Свечникова сократил отставание «Торпедо» до минимума. В конце игры Александр Волков с передачи Сэма Энаса сделал счёт 4:2. Сергей Кузнецов установил окончательный счёт в игре, забросив в пустые ворота.
- 31 октября 2024
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