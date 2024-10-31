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Торпедо — Динамо Мн. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Торпедо — Динамо Мн, результат матча 31 октября 2024, счет 2:5, КХЛ 2024-2025

«Торпедо» потерпело четвёртое поражение подряд, уступив дома минскому «Динамо»
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В Нижнем Новгороде закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 5
Динамо Мн
Минск
0:1 Липский (Ковгореня, Бориков) – 13:20 (5x5)     1:1 Атанасов (Артамонов, Летунов) – 22:36 (5x4)     1:2 Пинчук (Волков, Гросс) – 23:29 (5x5)     1:3 Сотишвили (Хэмилтон, Кузнецов) – 37:47 (5x5)     2:3 Виноградов (Свечников) – 45:37 (5x5)     2:4 Волков (Энас, Пинчук) – 57:18 (5x5)     2:5 Кузнецов – 58:59 (en)    

На 14-й минуте первого периода Даниил Липский с передач Тимофея Ковгорени и Егора Борикова открыл счёт в матче.

На третьей минуте второго периода Василий Атанасов с передач Никиты Артамонова и Максима Летунова восстановил равенство в счёте. Спустя минуту Виталий Пинчук с передач Александра Волкова и Джордана Гросса вновь вывел гостей вперёд. На 18-й минуте периода Даниил Сотишвили с передач Роба Хэмилтона и Сергея Кузнецова сделал счёт 3:1.

На шестой минуте третьего периода Егор Виноградов с передачи Евгения Свечникова сократил отставание «Торпедо» до минимума. В конце игры Александр Волков с передачи Сэма Энаса сделал счёт 4:2. Сергей Кузнецов установил окончательный счёт в игре, забросив в пустые ворота.

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