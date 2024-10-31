Евгений Кузнецов: плохо, что Овечкин забил «Рейнджерс» всего две шайбы
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов высказался о дубле бывшего партнёра по «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:3).
НХЛ — регулярный чемпионат
30 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Овечкин (Строум, Протас) – 03:23 1:1 Кайлли (Какко) – 04:21 2:1 Овечкин (Протас, Строум) – 05:10 3:1 Макмайкл (Рэддиш, Сандин) – 08:58 3:2 Крайдер (Зибанеджад, Трочек) – 20:30 (pp) 4:2 Протас (Сандин, ван Римсдайк) – 24:30 4:3 Хитил (Манчини, Шнайдер) – 24:44 5:3 Дауд (Карлсон) – 59:24
«Плохо, что Овечкин забросил всего две шайбы. Надо было хет-трик делать. Если серьёзно, Саня молодец. Желаю ему удачи и успеха», — цитирует Кузнецова Metaratings.
Этот дубль стал для Овечкина первым в сезоне-2024/2025 НХЛ, форвард оформил его в восьмом по счёту матче регулярного чемпионата. Ранее в четвёртой и шестой игре Александр отметился заброшенными шайбами. Также на его счету в текущем сезоне три результативные передачи.
После дубля в первом периоде болельщики на домашней арене столичного клуба скандировали фамилию Овечкина.
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