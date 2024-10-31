Евгений Кузнецов: плохо, что Овечкин забил «Рейнджерс» всего две шайбы

Нападающий СКА Евгений Кузнецов высказался о дубле бывшего партнёра по «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:3).

«Плохо, что Овечкин забросил всего две шайбы. Надо было хет-трик делать. Если серьёзно, Саня молодец. Желаю ему удачи и успеха», — цитирует Кузнецова Metaratings.

Этот дубль стал для Овечкина первым в сезоне-2024/2025 НХЛ, форвард оформил его в восьмом по счёту матче регулярного чемпионата. Ранее в четвёртой и шестой игре Александр отметился заброшенными шайбами. Также на его счету в текущем сезоне три результативные передачи.

После дубля в первом периоде болельщики на домашней арене столичного клуба скандировали фамилию Овечкина.