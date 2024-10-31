«Команда Никитина по зоопаркам, на рыбалку не ездит». Плющев о победе «Локомотива» над СКА

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев оценил победу «Локомотива» над СКА (3:2) в Санкт-Петербурге.

«Победа в Санкт-Петербурге нисколько не удивила. «Локомотив» — лидер на Западе, показывает наиболее стабильную игру, что тут неожиданного? Матчи со СКА принципиальные, в общем-то на уровне дерби. И «Локомотив» показал в нём организацию, класс, порядок, самоотверженность.

Успешна команда в том числе потому, что сохранила состав с прошлого сезона на 95%. Ребята играли в финале Кубка Гагарина, прошли через этот очень важный и большой опыт. При всех сложностях «Локомотив» выглядит уверенно, стабильно, по зоопаркам и на рыбалку не ходит, делом занимается», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».