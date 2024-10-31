«Команда Никитина по зоопаркам, на рыбалку не ездит». Плющев о победе «Локомотива» над СКА
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Бывший тренер сборной России Владимир Плющев оценил победу «Локомотива» над СКА (3:2) в Санкт-Петербурге.
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2024, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Красковский, Гернат) – 04:49 (5x5) 1:1 Демидов (Плотников, Сапего) – 04:58 (5x5) 1:2 А. Радулов (Ульев, Фрейз) – 14:31 (5x5) 2:2 Кузнецов (Демидов, Грицюк) – 15:22 (5x5) 2:3 Шалунов (Берёзкин, Каюмов) – 16:09 (5x5)
«Победа в Санкт-Петербурге нисколько не удивила. «Локомотив» — лидер на Западе, показывает наиболее стабильную игру, что тут неожиданного? Матчи со СКА принципиальные, в общем-то на уровне дерби. И «Локомотив» показал в нём организацию, класс, порядок, самоотверженность.
Успешна команда в том числе потому, что сохранила состав с прошлого сезона на 95%. Ребята играли в финале Кубка Гагарина, прошли через этот очень важный и большой опыт. При всех сложностях «Локомотив» выглядит уверенно, стабильно, по зоопаркам и на рыбалку не ходит, делом занимается», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».
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