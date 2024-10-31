«Не хватает инстинкта убийцы». Главный тренер «Витязя» — о поражении от «Динамо»

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков высказался о поражении от московского «Динамо» (1:2).

«Скажу только про нашу команду. В принципе, сегодня у меня нет претензий к ребятам как по самоотдаче, так и по самой игре. Единственное, что не хватило нам такого любого «мусорного» гола. Были хорошие моменты, и сравняли счёт, но потом пропустили, потеряв на моменте концентрацию. Посмотрим и разберём это. Но, как говорится, за хорошую игру очков не дают. Не хватает нам инстинкта убийцы. Когда создаём моменты, их надо реализовывать.

Сергей Калинин, по моему мнению, сегодня провёл одну из лучших своих игр за «Витязь». И по движению, и был задействован и в меньшинстве, и в большинстве. Парень мастеровитый. Но я снова повторюсь, что нам нужны голы. От всех четырёх линий. А у нас звено Барака немного убежало вперёд в плане результативности. Нам нужно, чтобы остальные три тройки подтянулись.

Мы ищем сочетания, нужна определённая «химия». Сейчас мы собрали эти звенья и стараемся меньше их ротировать. Либо ротируем их на моменте внутри игры, как это и было сделано сегодня, когда мы переставили Калинина назад к Готье, а сработала обратная перестановка – и мы забили гол со вбрасывания», — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.