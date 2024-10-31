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Десятков — о Баптисте: как бы помягче высказаться… Легионер должен быть сильнее нашего

Десятков — о Баптисте: как бы помягче высказаться… Легионер должен быть сильнее нашего
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Главный тренер «Витязя» Павел Десятков прокомментировал расставание клуба с канадским нападающим Николя Баптистом.

— Почему лопнуло ваше терпение и приняли радикальное решение больше не давать шансов Баптисту, с которым сегодня клуб в результате расторг контракт?
— Как бы помягче высказаться… У нас в российском хоккее вообще такая позиция, что легионер должен быть сильнее наших игроков. В данном случае этого не происходило. Давали шансы и давали возможности набрать форму. Терпели. Но так и не увидели то, чего хотели, — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В нынешнем регулярном сезоне 29-летний форвард сыграл 11 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу с показателем полезности «-3».

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