Кудашов подробно объяснил, почему он доволен победой «Динамо» в вязком матче с «Витязем»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о трудовой победе над «Витязем» (2:1).

— Хочу поздравить команду и болельщиков с победой. Самоотдача была на высшем уровне. Все отдались игре. Да, где-то не хватало креативности в завершении. Но мы это поправим. Самое главное, что у «Динамо» стала получаться целостная игра, а дальше мы будем разбираться.

— Ещё после прошлого матча в кругу болельщиков пошла шутка, что хоккейное «Динамо» играет в футбольном стиле, а футбольное – в хоккейном. Речь о количестве голов. С чем вы связываете то обстоятельство, что пошли настолько вязкие игры, хотя вроде бы на дворе только конец октября и ещё рано говорить о таблице?

— Да нет. Вы посмотрите – ещё с 1-го тура все начали говорить о таблице. Плотность-то очень большая. Все играют на результат. Если мы возьмём «Витязь», то в каждом матче они бьются за очки. У них то овертайм, то победа, то поражение в одну шайбу. Поэтому все команды на данный момент выглядят очень прилично. И кого-либо обыграть – это уже очень много значит. А если кто-то побеждает крупно, значит, у них всё сложилось.

Мы и сами понимаем, что у нас есть потенциал. Даже в сегодняшней игре у нас были моменты, которые мы были обязаны реализовывать. Вы знаете, не совсем нацеленно мы играем в завершении атак. Сегодня могли повести 2:0, и тогда соперник бы стал раскрываться и всё могло быть спокойнее. Но надо радоваться тому, что есть. Соперник – очень серьёзный. И играет очень хорошо. Поэтому мы довольны сегодняшней победой, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.