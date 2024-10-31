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Кудашов — об улучшении дисциплины «Динамо»: наверное, надоело сдавать штрафы

Кудашов — об улучшении дисциплины «Динамо»: наверное, надоело сдавать штрафы
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Витязем» (2:1) рассказал об улучшении дисциплины бело-голубых.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Михеев (Адамчук, Рашевский) – 10:12 (5x5)     1:1 Яровой (Чивилёв) – 44:21 (5x5)     2:1 Джиошвили (Пыленков) – 45:00 (5x5)    

— Давайте дождёмся конца сезона, после чего тогда и сделаем выводы о предсезонной подготовке. Команда сейчас не быстрая. Вы и сами видите, что она тяжёлая. Будем смотреть, как будет дальше. Эти паузы в чемпионате позволяют как нагрузить, так и отдохнуть. Прошлую паузу мы провели так, что выиграли сейчас тяжёлые игры, но лёгкости у нас не было. Будем смотреть, как дальше подготовить команду.

— Что вы сделали с командой, что она перестала получать глупые удаления? Дисциплина значительно улучшилась.
— В команде вообще поменялись очень многие вещи. И в отношении игроков, и в самой игре. В первую очередь намного легче всей команде стало играть в обороне. Но и вопрос ответственности. Дисциплинарные штрафы были всегда. Наверное, надоело их сдавать.

— Почему Егор Римашевский сегодня играл в бригаде большинства вместо Павла Кудрявцева?
— Павел у нас находится на родах. У него радостное событие. Поэтому сегодня на его месте в бригаде большинства играл Римашевский.

— Сегодня клуб подписал двусторонний контракт с нападающим Владиславом Михайловым: как планируете его использовать?
— Как проявит себя в санкт-петербургском «Динамо», так и будем его использовать, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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