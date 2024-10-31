Джиошвили: хорошо, что вратарь упал и открыл девятки. Хотя я всё равно туда и не попал

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили рассказал о своей победной шайбе в игре с «Витязем» (2:1).

«Всем нужны очки. Все бьются, поэтому у нас получаются непростые игры. Наверное, в этом причина того, что так тяжело даются победы. В плане физического и игрового состояния мы нормально себя чувствуем. Но и «Амур» приехал к нам после неприятных поражений, и «Витязь» находится около зоны плей-офф. Повторюсь, что всем нужны очки, поэтому вот так.

Да, согласен, что в прошлом и позапрошлом сезонах очень часто пропускали в следующей смене после забитого нами гола. Слава богу, что сейчас это перевернули. Посмотрим, как будет дальше. В эпизоде с забитым голом принял шайбу так, что она немного скаканула. Из-за того, что не очень удачно принял шайбу, уже у броска не было угла. Поэтому пришлось чуть оттянуть. Хорошо, что там вратарь упал и немного открыл девятки. Хотя в девятку я всё равно и не попал (смеётся).

Все соперники понимают, какое в «Динамо» большинство. Опасаются этого, поэтому и стараются не удаляться. Надо больше лезть, тогда и получится зарабатывать большинство.

Вы абсолютно верно говорите, что чем меньше голов залетает в твои ворота, тем увереннее ты сам играешь. Дай бог, Максим Моторыгин будет и дальше так играть», — передаёт слова Джиошвили корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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