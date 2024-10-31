Квартальнов — о матче с «Торпедо»: «Динамо» нужно уметь доводить такое без нервотрёпки

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Торпедо» (5:2) и высказался о проблеме белорусского клуба с качеством бросков.

«Для нас сложилась хорошая игра. Мы контролировали её, дали глоток воздуха. Нам надо уметь такие игры играть и доводить их без нервотрёпки до конца. Так получилось, что нам пришлось тяжело какое-то время. Соперник забросил, «Торпедо» вернулось в игру. Надо было дотерпеть нам.

Нужно выжимать максимум из моментов. Качество слабое. Всё в живот бросаем. С «Локо» играли — всё в живот. «Тренер, я бросил»… Ну как ты бросил? Ты выходишь на последнюю позицию. Этот момент нас очень беспокоит. Это качество. Сейчас хоккей такой, что бросок ради броска не делают. Мы тоже стараемся, где-то меняемся. Понимаем свою проблему», — цитирует Квартальнова сайт «Динамо».