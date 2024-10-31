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Квартальнов — о матче с «Торпедо»: «Динамо» нужно уметь доводить такое без нервотрёпки

Квартальнов — о матче с «Торпедо»: «Динамо» нужно уметь доводить такое без нервотрёпки
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Торпедо» (5:2) и высказался о проблеме белорусского клуба с качеством бросков.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 5
Динамо Мн
Минск
0:1 Липский (Ковгореня, Бориков) – 13:20 (5x5)     1:1 Атанасов (Артамонов, Летунов) – 22:36 (5x4)     1:2 Пинчук (Волков, Гросс) – 23:29 (5x5)     1:3 Сотишвили (Хэмилтон, Кузнецов) – 37:47 (5x5)     2:3 Виноградов (Свечников) – 45:37 (5x5)     2:4 Волков (Энас, Пинчук) – 57:18 (5x5)     2:5 Кузнецов – 58:59 (en)    

«Для нас сложилась хорошая игра. Мы контролировали её, дали глоток воздуха. Нам надо уметь такие игры играть и доводить их без нервотрёпки до конца. Так получилось, что нам пришлось тяжело какое-то время. Соперник забросил, «Торпедо» вернулось в игру. Надо было дотерпеть нам.

Нужно выжимать максимум из моментов. Качество слабое. Всё в живот бросаем. С «Локо» играли — всё в живот. «Тренер, я бросил»… Ну как ты бросил? Ты выходишь на последнюю позицию. Этот момент нас очень беспокоит. Это качество. Сейчас хоккей такой, что бросок ради броска не делают. Мы тоже стараемся, где-то меняемся. Понимаем свою проблему», — цитирует Квартальнова сайт «Динамо».

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