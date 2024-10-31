Джордан Уил: московское «Динамо» сделало работу над ошибками, сейчас мы играем солидно
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Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил оценил игру бело-голубых после победного матча с «Витязем» (2:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Михеев (Адамчук, Рашевский) – 10:12 (5x5) 1:1 Яровой (Чивилёв) – 44:21 (5x5) 2:1 Джиошвили (Пыленков) – 45:00 (5x5)
«Сыграли хорошо, как будто в плей-офф. Мы были под серьёзным давлением на старте сезона, но сейчас играем хорошо. Почему у нас сейчас идут малорезультативные победы? Всегда важнее выигрывать, чем просто забивать много голов. Когда ты проигрываешь 5:6, ничего хорошего в этом нет. Так что продолжаем работать.
Конечно, когда команда выигрывает, ребята с большим удовольствием выходят на лёд. На самом деле мы хорошо играли на старте сезона, просто не всегда везло, поэтому и не забивали. Подтянули некоторые компоненты, сделали работу над ошибками. И сейчас играем достаточно солидно», — цитирует Уила «РБ Спорт».
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