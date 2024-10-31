Джордан Уил: московское «Динамо» сделало работу над ошибками, сейчас мы играем солидно

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил оценил игру бело-голубых после победного матча с «Витязем» (2:1).

«Сыграли хорошо, как будто в плей-офф. Мы были под серьёзным давлением на старте сезона, но сейчас играем хорошо. Почему у нас сейчас идут малорезультативные победы? Всегда важнее выигрывать, чем просто забивать много голов. Когда ты проигрываешь 5:6, ничего хорошего в этом нет. Так что продолжаем работать.

Конечно, когда команда выигрывает, ребята с большим удовольствием выходят на лёд. На самом деле мы хорошо играли на старте сезона, просто не всегда везло, поэтому и не забивали. Подтянули некоторые компоненты, сделали работу над ошибками. И сейчас играем достаточно солидно», — цитирует Уила «РБ Спорт».