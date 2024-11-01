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Пыленков применил силовой на Чеховиче, Комтуа попали по лицу клюшкой. Фото победы «Динамо»

Пыленков применил силовой на Чеховиче, Комтуа попали по лицу клюшкой. Фото победы «Динамо»
ХК «Динамо»
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31 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), «Динамо» принимало подмосковный «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над «Витязем» (2:1) рассказал об улучшении дисциплины бело-голубых.

— Давайте дождёмся конца сезона, после чего и сделаем выводы о предсезонной подготовке. Команда сейчас небыстрая. Вы и сами видите, что она тяжёлая. Будем смотреть, как будет дальше. Эти паузы в чемпионате позволяют как нагрузить, так и отдохнуть. Прошлую паузу мы провели так, что выиграли сейчас тяжёлые матчи, но лёгкости у нас не было. Будем смотреть, как дальше подготовить команду.

— Что вы сделали с командой, что она перестала получать глупые удаления? Дисциплина значительно улучшилась.
— В команде вообще поменялись очень многие вещи. И в отношении хоккеистов, и в самой игре. В первую очередь намного легче всей команде стало выступать в обороне. Но и вопрос ответственности. Дисциплинарные штрафы были всегда. Наверное, надоело их сдавать.

— Почему Егор Римашевский сегодня играл в бригаде большинства вместо Павла Кудрявцева?
— Павел у нас находится на родах. У него радостное событие. Поэтому сегодня на его месте в бригаде большинства играл Римашевский.

— Сегодня клуб подписал двусторонний контракт с нападающим Владиславом Михайловым: как планируете его использовать?
— Как проявит себя в санкт-петербургском «Динамо», так и будем его использовать, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Главные кадры с матча «Динамо» — «Витязь» в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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