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Тренер «Вашингтона» — об отсутствии Алексеева на тренировке: скоро появится ясность

Тренер «Вашингтона» — об отсутствии Алексеева на тренировке: скоро появится ясность
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал об отсутствии российского защитника клуба Александра Алексеева на тренировке перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс».

«Алексеев сегодня отсутствовал на тренировке по личным причинам. В ближайшие часы у нас появится некоторая ясность», — приводит слова Карбери официальный сайт «Вашингтона».

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Алексеев не провёл ни одного матча. В прошлом сезоне он провёл четыре матча в плей-офф НХЛ, в которых отметился результативной передачей.

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