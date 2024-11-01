В «Колорадо» прокомментировали ситуацию с Валерием Ничушкиным

Российскому нападающему «Колорадо Эвеланш» Валерию Ничушкину будет разрешено присоединиться к командным тренировкам «лавин» до официального восстановления в правах, сообщает обозреватель The Denver Post Кори Масисак со ссылкой на главного тренера команды Джареда Беднара.

«Джаред Беднар говорит, что, по его мнению, Валерию Ничушкину разрешат присоединиться к команде на тренировках до того, как он будет официально восстановлен в правах и сможет играть. Он также сказал, что разговаривал с ним, и Валерий считает, что сможет играть сразу после восстановления в правах», — написал Масисак в социальной сети X (ранее Twitter).

В январе 2024 года стало известно, что Ничушкин включён в программу помощи игрокам НХЛ, без обнародования точной причины. Ранее пресс-служба «Эвеланш» сообщала, что нападающий сможет приступить к командным тренировкам 13 ноября.

Видео: У Ничушкина прошла первая тренировка в Денвере