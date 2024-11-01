Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Свечников оформил «гол+пас» в первом периоде матча «Каролина» — «Бостон», у Орлова гол

В ночь с 31 октября на 1 ноября мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ с участием клубов «Каролина Харрикейнз» и «Бостон Брюинз».

В эти минуты завершился первый период встречи, «Харрикейнз» впереди со счётом 4:1. Российский нападающий «ураганов» Андрей Свечников отметился за стартовые 20 минут заброшенной шайбой и результативной передачей — форвард ассистировал партнёрам при первом голе хозяев площадки на седьмой минуте игры и сам реализовал большинство на 18-й минуте, установив счёт 2:1.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Через 38 секунд после Свечникова отличился российский защитник «Каролины» Дмитрий Орлов, записавший на свой счёт третью шайбу своей команды.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.