Александр Овечкин оформил 701-й результативный пас в НХЛ

В ночь с 31 октября на 1 ноября мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ с участием клубов «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс». В момент написания новости идёт второй период, хозяева льда впереди со счётом 1:0.

«Столичные» открыли счёт на 24-й минуте встречи, реализовав большинство — отличился нападающий Том Уилсон. Результативный пас в этом эпизоде оформил капитан «Вашингтона» 39-летний российский нападающий Александр Овечкин.

Этот ассист стал для Овечкина 701-м за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

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