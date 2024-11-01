Александр Овечкин оформил 701-й результативный пас в НХЛ
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В ночь с 31 октября на 1 ноября мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ с участием клубов «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс». В момент написания новости идёт второй период, хозяева льда впереди со счётом 1:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 ноября 2024, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
3 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Уилсон (Овечкин, Карлсон) – 23:21 (pp) 1:1 Кофилд – 29:52 (pp) 1:2 Галлахер (Хатсон, Дворак) – 30:31 2:2 Дьюхейм – 31:45 3:2 Врана – 32:39
«Столичные» открыли счёт на 24-й минуте встречи, реализовав большинство — отличился нападающий Том Уилсон. Результативный пас в этом эпизоде оформил капитан «Вашингтона» 39-летний российский нападающий Александр Овечкин.
Этот ассист стал для Овечкина 701-м за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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