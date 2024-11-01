Свечников, Орлов и Нечас забили самые быстрые голы в истории «Каролины» за 18 лет

В ночь с 31 октября на 1 ноября мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с участием клубов «Каролина Харрикейнз» и «Бостон Брюинз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 4:2 в пользу хозяев. В составе Каролины Андрей Свечников, Дмитрий Орлов и Мартин Нечас забили по голу в течение 52 секунд, Это второй по скорости результат в истории клуба после трёх шайб за 43 секунды 28 октября 2006 года.

На данный момент «Каролина» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 12 очков.

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