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Свечников, Орлов и Нечас забили самые быстрые голы в истории «Каролины» за 18 лет

Свечников, Орлов и Нечас забили самые быстрые голы в истории «Каролины» за 18 лет
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В ночь с 31 октября на 1 ноября мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с участием клубов «Каролина Харрикейнз» и «Бостон Брюинз».

НХЛ — регулярный чемпионат
01 ноября 2024, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
2-й период
6 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Рослович (Ахо, Свечников) – 06:28     1:1 Маршан (Пастрняк, Линдхольм) – 13:11 (pp)     2:1 Свечников (Гостисбер, Нечас) – 17:14 (pp)     3:1 Орлов (Блейк, Каррье) – 17:52     4:1 Нечас – 18:06 (pp)     4:2 Линдхольм (Кастелиц, Пастрняк) – 23:38     5:2 Свечников – 28:51 (pp)     6:2 Рослович (Мартинук) – 29:32    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 4:2 в пользу хозяев. В составе Каролины Андрей Свечников, Дмитрий Орлов и Мартин Нечас забили по голу в течение 52 секунд, Это второй по скорости результат в истории клуба после трёх шайб за 43 секунды 28 октября 2006 года.

На данный момент «Каролина» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 12 очков.

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