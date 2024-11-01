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Овечкин обошёл Тавареса по результативным передачам в матчах с «Монреалем»

Овечкин обошёл Тавареса по результативным передачам в матчах с «Монреалем»
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Монреаль Канадиенс».

НХЛ — регулярный чемпионат
01 ноября 2024, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
3 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Уилсон (Овечкин, Карлсон) – 23:21 (pp)     1:1 Кофилд – 29:52 (pp)     1:2 Галлахер (Хатсон, Дворак) – 30:31     2:2 Дьюхейм (Рэддиш, ван Римсдайк) – 31:45     3:2 Врана – 32:39     3:3 Судзуки (Савар, Хатсон) – 38:00    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 3:2 в пользу гостей. В составе «Вашингтона» результативной передачей отметился российский нападающий Александр Овечкин. Россиянин сделал 30-ю передачу в матчах с «Монреалем» и обошёл по этому показателю Джона Тавареса (29).

Теперь Овечкин занимает шестое место по результативным передачам в матчах с «Монреалем». Лидером является российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин.

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