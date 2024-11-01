Овечкин обошёл Тавареса по результативным передачам в матчах с «Монреалем»

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Монреаль Канадиенс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 3:2 в пользу гостей. В составе «Вашингтона» результативной передачей отметился российский нападающий Александр Овечкин. Россиянин сделал 30-ю передачу в матчах с «Монреалем» и обошёл по этому показателю Джона Тавареса (29).

Теперь Овечкин занимает шестое место по результативным передачам в матчах с «Монреалем». Лидером является российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин.

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