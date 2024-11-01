«Филадельфия» с Мичковым обыграла «Сент-Луис» с Бучневичем и Торопченко

В ночь с 31 октября на 1 ноября мск на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Филадельфия Флайерз» одержали победу над «Сент-Луис Блюз» со счётом 2:1.

Российские легионеры обоих клубов — нападающий Матвей Мичков («Филадельфия»), Павел Бучневич («Сент-Луис») и Алексей Торопченко («Сент-Луис») — результативными действиями не отметились.

«Флайерз» выиграли второй матч кряду, набрали девять очков в 11 матчах и поднялись на 14-ю строчку в таблице Восточной конференции НХЛ. «Блюз» потерпели третье поражение подряд и с 10 очками в 11 матчах занимают 11-е место на Западе.