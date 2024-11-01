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Филадельфия Флайерз — Сент-Луис Блюз, результат матча 1 ноября 2024, счет 2:1, НХЛ 2024-2025

«Филадельфия» с Мичковым обыграла «Сент-Луис» с Бучневичем и Торопченко
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В ночь с 31 октября на 1 ноября мск на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Филадельфия Флайерз» одержали победу над «Сент-Луис Блюз» со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 ноября 2024, пятница. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Хэтэуэй (Пилинг, Силер) – 11:12     1:1 Уокер (Броберг, Болдюк) – 49:58     2:1 Бринк (Фараби, Лотон) – 56:59    

Российские легионеры обоих клубов — нападающий Матвей Мичков («Филадельфия»), Павел Бучневич («Сент-Луис») и Алексей Торопченко («Сент-Луис») — результативными действиями не отметились.

«Флайерз» выиграли второй матч кряду, набрали девять очков в 11 матчах и поднялись на 14-ю строчку в таблице Восточной конференции НХЛ. «Блюз» потерпели третье поражение подряд и с 10 очками в 11 матчах занимают 11-е место на Западе.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица
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