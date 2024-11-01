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Александр Овечкин забил 858-й гол в НХЛ

Александр Овечкин забил 858-й гол в НХЛ
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Монреаль Канадиенс».

НХЛ — регулярный чемпионат
01 ноября 2024, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Уилсон (Овечкин, Карлсон) – 23:21 (pp)     1:1 Кофилд – 29:52 (pp)     1:2 Галлахер (Хатсон, Дворак) – 30:31     2:2 Дьюхейм (Рэддиш, ван Римсдайк) – 31:45     3:2 Врана – 32:39     3:3 Судзуки (Савар, Хатсон) – 38:00     4:3 Макмайкл (ван Римсдайк, Уилсон) – 44:21     5:3 Протас (Овечкин, Строум) – 44:57     6:3 Овечкин (Протас, Строум) – 52:27    

На момент написания новости проходит третий период. Счёт 6:3 в пользу хозяев. В составе «Вашингтона» гол забил российский нападающий Александр Овечкин. Для него этот гол стал пятым в нынешнем сезоне НХЛ. Ранее в этой встрече он также отметился двумя результативными передачами.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин принял участие в 1435 матчах, забив 858 голов и сделав 702 результативные передачи.

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