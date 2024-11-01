Александр Овечкин забил 858-й гол в НХЛ
Поделиться
В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Монреаль Канадиенс».
НХЛ — регулярный чемпионат
01 ноября 2024, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Уилсон (Овечкин, Карлсон) – 23:21 (pp) 1:1 Кофилд – 29:52 (pp) 1:2 Галлахер (Хатсон, Дворак) – 30:31 2:2 Дьюхейм (Рэддиш, ван Римсдайк) – 31:45 3:2 Врана – 32:39 3:3 Судзуки (Савар, Хатсон) – 38:00 4:3 Макмайкл (ван Римсдайк, Уилсон) – 44:21 5:3 Протас (Овечкин, Строум) – 44:57 6:3 Овечкин (Протас, Строум) – 52:27
На момент написания новости проходит третий период. Счёт 6:3 в пользу хозяев. В составе «Вашингтона» гол забил российский нападающий Александр Овечкин. Для него этот гол стал пятым в нынешнем сезоне НХЛ. Ранее в этой встрече он также отметился двумя результативными передачами.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Всего за карьеру в НХЛ Овечкин принял участие в 1435 матчах, забив 858 голов и сделав 702 результативные передачи.
Материалы по теме
Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году
Комментарии
- 1 ноября 2024
-
05:00
-
04:56
-
04:51
-
04:49
-
04:49
-
04:41
-
04:23
-
03:46
-
03:27
-
03:26
-
02:55
-
01:57
-
01:29
- 31 октября 2024
-
23:40
-
23:22
-
23:04
-
22:52
-
22:42
-
22:32
-
22:25
-
22:22
-
22:16
-
22:00
-
21:41
-
21:39
-
21:23
-
21:05
-
20:47
-
20:28
-
20:11
-
20:00
-
19:55
-
19:53
-
19:50
-
19:42