Александр Овечкин забил 858-й гол в НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Монреаль Канадиенс».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт 6:3 в пользу хозяев. В составе «Вашингтона» гол забил российский нападающий Александр Овечкин. Для него этот гол стал пятым в нынешнем сезоне НХЛ. Ранее в этой встрече он также отметился двумя результативными передачами.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин принял участие в 1435 матчах, забив 858 голов и сделав 702 результативные передачи.

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