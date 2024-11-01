Три очка Свечникова и победная шайба Орлова помогли «Каролине» разгромить «Бостон»

В ночь с 31 октября на 1 ноября мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ с участием клубов «Каролина Харрикейнз» и «Бостон Брюинз». Хозяева площадки одержали разгромную победу со счётом 8:2.

Российский нападающий «ураганов» Андрей Свечников набрал три очка, оформив дубль голами в большинстве и результативный пас. На счету его соотечественника и одноклубника защитника Дмитрия Орлова третья заброшенная шайба «Каролины», которая стала в итоге победной.