Дубль Кросби помог «Питтсбургу» обыграть «Анахайм», Малкин – без очков

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

За «Питтсбург» дубль забил Сидни Кросби. Российский нападающий Евгений Малкин не отметился результативными действиями.

В составе «Анахайбу» заброшенной шайбой отметился Алекс Киллорн. Российский защитник Павел Минтюков не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Питтсбург» встретится с «Монреаль Канадиенс», а «Анахайм» проведёт матч с «Чикаго Блэкхоукс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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