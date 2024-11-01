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Питтсбург — Анахайм, результат матча 1 ноября 2024, счет 2:1, НХЛ 2024-2025

Дубль Кросби помог «Питтсбургу» обыграть «Анахайм», Малкин – без очков
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 ноября 2024, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 1
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Киллорн (Зеграс, Готье) – 15:50     1:1 Кросби (Грызлик, Карлссон) – 41:47     2:1 Кросби (Гласс) – 62:35    

За «Питтсбург» дубль забил Сидни Кросби. Российский нападающий Евгений Малкин не отметился результативными действиями.

В составе «Анахайбу» заброшенной шайбой отметился Алекс Киллорн. Российский защитник Павел Минтюков не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Питтсбург» встретится с «Монреаль Канадиенс», а «Анахайм» проведёт матч с «Чикаго Блэкхоукс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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