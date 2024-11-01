Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» в результативном матче обыграть «Монреаль»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей забивали Том Уилсон, Брэндон Дьюхейм, Якуб Врана, Коннор Макмайкл и Алексей Протас и российский нападающий Александр Овечкин. Также Овечкин отличился двумя результативными передачами. Защитник Александр Алексеев не отметился результативными действиями.

За «Монреаль» заброшенными шайбами отметились Коул Кофилд, Брендан Галлахер и Ник Судзуки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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