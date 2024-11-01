«Торонто» победил «Сиэтл», Остон Мэттьюс набрал два очка
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В ночь с 31 октября на 1 ноября мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ с участием клубов «Торонто Мэйпл Лифс» и «Сиэтл Кракен». Хозяева площадки одержали победу со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 ноября 2024, пятница. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 1
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Нис (Марнер, Мэттьюс) – 19:55 2:0 Нюландер (Райлли, Таварес) – 21:39 3:0 Нюландер (Таварес, Пасиоретти) – 29:24 3:1 Толванен (Эванс, Бенирс) – 56:32 4:1 Мэттьюс – 58:17
Два очка в составе «кленовых листьев» набрал нападающий Остон Мэттьюз, на счету которого заброшенная шайба в пустые ворота и результативный пас.
«Торонто» набрал 13 очков в 11 матчах и занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Сиэтл» с 11 очками в 11 играх находится на девятом месте на Западе.
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