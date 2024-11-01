«Торонто» победил «Сиэтл», Остон Мэттьюс набрал два очка

В ночь с 31 октября на 1 ноября мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ с участием клубов «Торонто Мэйпл Лифс» и «Сиэтл Кракен». Хозяева площадки одержали победу со счётом 4:1.

Два очка в составе «кленовых листьев» набрал нападающий Остон Мэттьюз, на счету которого заброшенная шайба в пустые ворота и результативный пас.

«Торонто» набрал 13 очков в 11 матчах и занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Сиэтл» с 11 очками в 11 играх находится на девятом месте на Западе.