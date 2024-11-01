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Торонто Мэйпл Лифс — Сиэтл Кракен, результат матча 1 ноября 2024, счет 4:1, НХЛ 2024-2025

«Торонто» победил «Сиэтл», Остон Мэттьюс набрал два очка
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В ночь с 31 октября на 1 ноября мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ с участием клубов «Торонто Мэйпл Лифс» и «Сиэтл Кракен». Хозяева площадки одержали победу со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 ноября 2024, пятница. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 1
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Нис (Марнер, Мэттьюс) – 19:55     2:0 Нюландер (Райлли, Таварес) – 21:39     3:0 Нюландер (Таварес, Пасиоретти) – 29:24     3:1 Толванен (Эванс, Бенирс) – 56:32     4:1 Мэттьюс – 58:17    

Два очка в составе «кленовых листьев» набрал нападающий Остон Мэттьюз, на счету которого заброшенная шайба в пустые ворота и результативный пас.

«Торонто» набрал 13 очков в 11 матчах и занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Сиэтл» с 11 очками в 11 играх находится на девятом месте на Западе.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица
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