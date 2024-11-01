Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 36 шайб до рекорда Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 36 шайб. Российский нападающий забил гол в матче регулярного чемпионата с «Монреаль Канадиенс» (6:3).

Отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге теперь составляет до 36 шайб.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в девять матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив пять голов и пять результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1435 матчах, забив 858 голов и сделав 702 результативные передачи при коэффициенте полезности «+46».

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